واشنطن: مؤسسات حقوقية تستعد لأسبوع من المظاهرات والفعاليات لوقف العدوان الإسرائيلى

أعلنت المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية الحقوقية العاملة في الولايات المتحدة الامريكية عن استعدادها لأسبوع من المظاهرات والاعتصامات والفعاليات المركزية في معظم الولايات تحت عنوان (National Week of Action)، للمطالبة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.

وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية

وتطالب المؤسسات، من خلال أسبوعها الوطني عبر الولايات المتحدة بدعم حرية فلسطين ووقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وإنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل، وفك الحصار عن غزة، وإنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.

وتواصل المؤسسات التحضير لإطلاق الفعاليات من اليوم الأول في العام الجديد، حتى السابع من شهر يناير المقبل، لإيصال رسالة إلى الإدارة الأمريكية بوجوب التدخل لوقف هذه الحرب، ومنع قتل المزيد من الأبرياء.

المظاهرات الأسبوعية في الولايات المتحدة

وفي السياق ذاته، تستمر المظاهرات الأسبوعية في الولايات المتحدة المطالبة بإنهاء الحرب بشكل فوري، كان أكبرها في حي مانهاتن بولاية نيويورك التي شارك فيها الآلاف من اليهود الأرثوذكس للتضامن مع فلسطين، طالبوا خلالها بإنهاء الإبادة الجماعية الوحشية بحق الفلسطينيين.

مخيم نور شمس شرقي المدينة الواقعة شمال الضفة

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر الأحد مدينة طولكرم من محورها الغربي مصحوبة بعدد من الجرافات.

وقالت وسائل الإعلام إن القوات الإسرائيلية توجهت إلى مخيم نور شمس شرقي المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية.

وذكرت أن اشتباكات دارت بين مسلحين فلسطينيين والقوات المقتحمة لمدينة طولكرم ومخيمها.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم تشغيل صافرات الإنذار في مخيم نور شمس بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لطولكرم ومحيط المخيم.