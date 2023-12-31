تعتبر مستشفى بداية من أشهر المستشفيات التي رسخت مكانتها أحد أفضل المراكز المتخصصة في تقديم حلول فعالة لجميع المشكلات الخاصة بالأمراض الوراثية وتأخر الإنجاب، حيث أن المستشفى ساعدت الكثير من الأزواج في تحقيق حلم الإنجاب وذلك على مدار الـ 25 عام ومنذ تشييدها، وسوف نقوم بالتعرف على جميع المعلومات التي تتعلق بهذه المستشفى العريقة فيما يلي:

معلومات عن مستشفى بداية

إن مستشفى بداية تتميز بتوفير العديد من التخصصات الرائعة جدًا بالإضافة إلى امتلاكها الكثير من التقنيات الحديثة جدًا، وسوف نقوم بالتعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بهذه المستشفى فيما يلي:

ساهمت المستشفى بشكل كبير في تطوير الخدمات الخاصة بالإخصاب المساعد وذلك بفضل البحث العلمي الذي يتم بشكل دائم ومستمر في المستشفى.

بالإضافة أيضًا إلى استخدامها أحدث وأفضل التقنيات المستخدمة في تخصصات هذه المستشفى، التي تساعد بشكل كبير جدًا في تحقيق أفضل النتائج لجميع الحالات على اختلافها.

كما أن المستشفى تقدم الكثير من الحلول لكافة الخدمات التي تتعلق بمجال الإخصاب المساعد.

وذلك بداية من التلقيح الصناعي وأيضًا الحقن المجهري، بالإضافة إلى أطفال الأنابيب.

كما تقدم أيضًا الخدمات الخاصة بالفحوصات الوراثية وخدمات المناظير البطنية والرحمية، وأيضًا اختبار الجنس وخدمات التجميد وجراحات الذكورة وما إلى ذلك.

مميزات مستشفى بداية

تمتلك مستشفى بداية مجموعة من المزايا الرائعة جدًا التي يستفيد منها العملاء بشكل كبير، وسوف نتعرف معًا على أبرز هذه المزايا فيما يلي:

توفير مجموعة من أحدث التقنيات.

تقديم الدعم العاطفي اللازم للزوجين.

تحقيق أعلى نسب النجاح.

الجودة العالمية.

فريق طبي من أمهر وأفضل الكوادر الطبية الجاهزة لمساعدة جميع الأزواج بشكل فعال.

نسب نجاح الاخصاب المساعد في مستشفى بداية

تتميز مستشفى بداية بتقديم خدمات الإخصاب المساعد، ولكن هناك مجموعة من العوامل التي تساهم بشكل كبير جدًا في تحقيق نسب نجاح أعلى، وسوف نتعرف على أبرزها فيما يلي:

يؤثر عمر الزوجة بشكل كبير جدًا في نسب نجاح الإخصاب المساعد، لذلك يجب أن يتم عمل تقييم للحالة والتعرف على سبب تأخر الإنجاب.

بعد ذلك سوف يتم نصح الزوجين فيما يتعلق باحتمالات تحقيق حمل وأيضًا توافقهم بشكل عام مع إجراءات الإخصاب داخل المختبر.

والجدير بالذكر أن معدلات نجاح العمليات في مستشفى بداية تعتبر هي الأعلى، وبالتحديد بين الأزواج الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 26 وأيضًا الـ 30 عام.

حيث أنه كلما تقدمت الزوجة في العمر تميل تلك النسبة إلى الانخفاض بشكل كبير، ولكن بالرغم من ذلك فإن المستشفى تحافظ بشكل كبير على نجاح ملموس لعمليات الأزواج الذين تبلغ أعمارهن أكثر من 40 عام.

تتمثل نسب نجاح الإخصاب المساعد للأزواج حتى عمر الـ 30 عام حوالي 60%.

بينما الأزواج من عمر 30 إلى سن 35 تبلغ نسبة نجاح العمليات حوالي 53%.

بالإضافة إلى أن الأزواج من عمر 35 وحتى سن 38 عام تصل نسبة نجاح العمليات لديهم لنحو 39%.

وأيضًا تصل نسبة نجاح العمليات للأزواج من عمر 39 إلى سن 46 عام حوالي 32%.

تخصصات المستشفى

تقوم المستشفى بتوفير مجموعة كبيرة جدًا من التخصصات التي يستفيد منها جميع الحالات التي تعاني من الأمراض الوراثية أو المشاكل التي تسبب تأخر إنجاب، حيث أن المستشفى تقوم بتقديم كافة الإجراءات الخاصة بتشخيص المرض ومن ثم تقديم العلاج المناسب له، وسوف نقوم بالتعرف على التخصصات التي توفرها المستشفى خلال النقاط القادمة: