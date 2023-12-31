السفير محمد العرابى عن أزمة الخرطوم: الحل فى يد الشعب السودانى

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن وضع السودان مؤسف، مشيرًا أن الشعب المصري يتألم جراء هذه الأزمة.

وأشار رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "عن قرب مع أمل البخاري" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حل الأزمة في يد الشعب السوداني.

أكد السفير محمد العرابي، أن أمن مصر القومي محاط بتهديدات غير مسبوقة من كل الاتجاهات، مضيفًا أن التحديات والأخطار سيصل إلى الجميع، لذا تعمل مصر على حل هذه الأزمات.