الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير محمد العرابى عن أزمة الخرطوم: الحل فى يد الشعب السودانى

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن وضع السودان مؤسف، مشيرًا أن الشعب المصري يتألم جراء هذه الأزمة.

وأشار رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "عن قرب مع أمل البخاري" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حل الأزمة في يد الشعب السوداني.

أكد السفير محمد العرابي، أن أمن مصر القومي محاط بتهديدات غير مسبوقة من كل الاتجاهات، مضيفًا أن التحديات والأخطار سيصل إلى الجميع، لذا تعمل مصر على حل هذه الأزمات.

السفير محمد العرابي الخرطوم الشعب السوداني القاهرة الإخبارية عن قرب مع أمل البخاري

مواد متعلقة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

إسرائيل تستهدف "الأونروا" لإخراجها من قطاع غزة وتعميق فكرة التهجير

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل

دانا أبوشمسية توضح سبب تغيب جالانت ورئيس الشاباك بمؤتمر نتنياهو

القاهرة الإخبارية: البحرية البريطانية تتلقى بلاغًا من إحدى السفن قرب اليمن

نتنياهو: دفعنا ثمنًا باهظًا فى حرب غزة والنصر يتطلب وقتًا طويلًا

نتنياهو: كل ما يهمنى القضاء على حماس ولن أقدم استقالتى

بنيامين نتنياهو: الجيش الإسرائيلى هو من سينزع سلاح حماس

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن غارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة