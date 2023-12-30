المتحدث باسم جيش الاحتلال لـ"المحتجزين الإسرائيليين": نفكر فيكم

وجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، رسالة إلى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ 84 يومًاـ وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال متحدث جيش الاحتلال، في بيان له: "هذا المساء أود أن أتوجه إليكم، أيها المحتجزون في غزة، فنحن نفكر فيكم طوال الوقت، ونتذكر باستمرار واجبنا الأخلاقي بإعادتكم جميعًا إلى دياركم".

وكانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، أوضحت سبب تغيب جالانت ورئيس الشاباك بمؤتمر نتنياهو، حيث يرى الثنائي أنه لا يوجد جديد يمكن قوله للشعب الإسرائيلي.