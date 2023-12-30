اجتماع مجلس أمناء بيت الشعر العربي الجديدة لمناقشة الخطة الجديدة.. الأحد

يجتمع مجلس أمناء بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة" التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، الأحد القادم الموافق 7 يناير، لمناقشة الخطة الجديدة لفعاليات وأنشطة البيت خلال عام 2024؛ حيث يستهل بيت الشعر العربي فعاليات يوم الأحد بصالون الشاعر احمد عبد المعطى.

عمر شهريار مديرًا لبيت الشعر العربي

يذكر أن، تولي عمر شهريار مديرًا لبيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، خلفا للشاعر سامح محجوب الذى تولى إدارة بيت الشعر العربي بعد أسناد الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مهمة إدارته؛ تحت رئاسة الشاعر الرائد أحمد عبد المعطي حجازي رئيس مجلس أمناء البيت.

وكان عمر شهريار كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سعدت بتشريفي واختياري مديرا لبيت الشعر، وبثقة مجلس الأمناء برئاسة الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي.. وأعتز للغاية بالثقة الغالية التي منحها لي الدكتور وليد قانوش مدير صندوق التنمية الثقافية، وأتمنى أن أكون على قدرها، وأن يواصل بيت الشعر ازدهاره وانفتاحه على كل تيارات وتجارب المشهد الشعري المصري، بكل تنوعه وغناه، في كل أقاليم ومحافظات مصر، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء».

نبذة عن الشاعر سامح محجوب

جدير بالذكر أن الشاعر سامح محجوب تخرج في كلية دار العلوم واحدا أبرز الأصوات الشعرية المعاصرة، شارك في العديد من الفعاليات الشعرية والثقافية الكبرى داخل مصر وخارجها منها: تونس، المغرب، الإمارات، السعودية، العراق، الجزائر، الأردن، تولى عدة مناصب منها: مدير مركز سعد زغلول الثقافي، ونائبا لمدير مركز النقد والإبداع بمتحف أحمد شوقي، كما كتب للتليفزيون المصري وبعض التلفزيونات العربية العديد من البرامج، بالإضافة إلى عضويته باتحاد كتاب مصر، كما شارك في لجان تحكيم جوائز الدولة، فضلا عن حصوله على عدد من الجوائز والتكريمات منها: درع أمير الشعراء أحمد شوقي، جائزة البابطين، عن قصيدته "على إيقاع ضحكته يمشي"، جائزة أثير للشعر العربي عن قصيدته "أكتب كي أهزم موتي"، كما أصدر عددا من الدواوين الشعرية منها: "لا شيء يساوي حزن النهر"، "الحفر بيد واحدة"، "مجاز الماء"، "يفسر للريح أسفارها"، وقد ترجمت بعض قصائده للغة الفرنسية والإنجليزية والروسية، والإسبانية.