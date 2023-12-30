الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اجتماع مجلس أمناء بيت الشعر العربي الجديدة لمناقشة الخطة الجديدة.. الأحد

بيت الشعر العربي
بيت الشعر العربي

يجتمع مجلس أمناء بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة" التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، الأحد القادم الموافق 7 يناير، لمناقشة الخطة الجديدة لفعاليات وأنشطة البيت خلال عام 2024؛ حيث يستهل بيت الشعر العربي فعاليات يوم الأحد بصالون الشاعر احمد عبد المعطى.

عمر شهريار مديرًا لبيت الشعر العربي

يذكر أن، تولي عمر شهريار مديرًا لبيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، خلفا للشاعر سامح محجوب الذى تولى إدارة بيت الشعر العربي بعد أسناد الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مهمة إدارته؛ تحت رئاسة الشاعر الرائد أحمد عبد المعطي حجازي رئيس مجلس أمناء البيت.

وكان عمر شهريار كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سعدت بتشريفي واختياري مديرا لبيت الشعر، وبثقة مجلس الأمناء برئاسة الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي.. وأعتز للغاية بالثقة الغالية التي منحها لي الدكتور وليد قانوش مدير صندوق التنمية الثقافية، وأتمنى أن أكون على قدرها، وأن يواصل بيت الشعر ازدهاره وانفتاحه على كل تيارات وتجارب المشهد الشعري المصري، بكل تنوعه وغناه، في كل أقاليم ومحافظات مصر، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء».

نبذة عن الشاعر سامح محجوب

جدير بالذكر أن الشاعر سامح محجوب تخرج في كلية دار العلوم واحدا أبرز الأصوات الشعرية المعاصرة، شارك في العديد من الفعاليات الشعرية والثقافية الكبرى داخل مصر وخارجها منها: تونس، المغرب، الإمارات، السعودية، العراق، الجزائر، الأردن، تولى عدة مناصب منها: مدير مركز سعد زغلول الثقافي، ونائبا لمدير مركز النقد والإبداع بمتحف أحمد شوقي، كما كتب للتليفزيون المصري وبعض التلفزيونات العربية العديد من البرامج، بالإضافة إلى عضويته باتحاد كتاب مصر، كما شارك في لجان تحكيم جوائز الدولة، فضلا عن حصوله على عدد من الجوائز والتكريمات منها: درع أمير الشعراء أحمد شوقي، جائزة البابطين، عن قصيدته "على إيقاع ضحكته يمشي"، جائزة أثير للشعر العربي عن قصيدته "أكتب كي أهزم موتي"، كما أصدر عددا من الدواوين الشعرية منها: "لا شيء يساوي حزن النهر"، "الحفر بيد واحدة"، "مجاز الماء"، "يفسر للريح أسفارها"، وقد ترجمت بعض قصائده للغة الفرنسية والإنجليزية والروسية، والإسبانية.

بيت الشعر العربي صندوق التنمية الثقافية بيت الست وسيلة الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي عمر شهريار الدكتور وليد قانوش الشاعر سامح محجوب

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة