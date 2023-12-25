عمر شهريار مديرًا لبيت الشعر العربي خلفًا لسامح محجوب

كشفت مصادر تولي عمر شهريار مديرًا لبيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، خلفا للشاعر سامح محجوب.

و قال شهريار، لـ"الدستور": "ممتن لثقة مجلس أمناء بيت الشعر وعلى رأسهم الشاعر الكبير أحمد عبد المعاطي حجازي، والناقد والأكاديمي الدكتور أحمد مجاهد على ثقتهم واختيارهم لي.

وتابع "موجز ما قدمه الشاعر والصديق سامح محجوب لا يمكن نكرانه، فقد كان بمثابة استعادة لبيت الشعر وجمهوره، واضافة للمشهد الثقافي المصري، مؤكدًا أن دورنا البناء على ما قدمه محجوب فترة توليه إدارة بيت الشعر وفتح أبواب الشعر لكل شعراء مصر عامية وفصحى.

وواصل أن بيت الشعر أبوابه مفتوحة لكل شعراء مصر والعالم العربي، أما عن فكرة صدور مطبوعة صحفية تخص بيت الشعر أشار شهريار إلى أنها قد تكون واحدة من أولويات بيت الشعر وقيد الدراسة خاصة أن هناك العديد من النوافذ البديلة من المطبوعات الثقافية التي تقدم اضاءات على ما يقدمه بيت الشعر من احتفالات وندوات.