الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس: الرئيس السيسى يريد بناء دولة قوية على أركان عسكرية واقتصادية (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة مصرية قوية ومستقرة، قائلًا إن الرئيس السيسي شدد على ضرورة تعزيز الأركان الأساسية للدولة، وهي القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الاجتماعية.

وأوضح البابا تواضروس، خلال حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة CBC، أن مصر تمر بظروف استثنائية وتتعرض لمخاطر كبيرة من جميع الجهات، مشيرًا إلى أن العالم لا يحترم سوى الدول القوية والمتماسكة، وأشاد  بالقوة العسكرية لمصر ودورها في حماية الوطن والمواطنين من الإرهاب والتدخلات الخارجية.

وأكد على أهمية التنوع الثقافي والديني والعرقي في المجتمع المصري، وقال إنه يمثل ميزة وثروة لمصر، ويعكس تاريخها الحضاري العريق، وأضاف أن التنوع يجعل المصريين أصيلين ومتميزين، ويساهم في تعزيز قوة ووحدة المجتمع.

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