الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس نصاب الهجرة غير الشرعية 15 يوما في غسل 20 مليون جنيه

حبس
حبس

أصدرت المحكمة المختصة، قرارا يأمر باستمرار حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه من جرائم النصب، 15 يومًا احتياطيًا من خلال الاشتراك مع آخرين في محاولات الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وقد أقر المتهم أمام جهات التحقيق حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق، فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

كما تبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 20 مليون جنيه.

كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

المحكمة المختصة غسـل 20 مليون جنيه 15 يوم ا احتياطي ا جهات التحقيق الهجرة غير الشرعية

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