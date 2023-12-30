تمويلات تجاوزت الـ10 مليارات.. خبير يكشف جهود الدولة فى جذب الاستثمارات

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي كان لاستعراض الخطط الاستراتيجية لحركة التمويل التي تتم بين الدولة وشركائها في الخارج سواء مؤسسات دولية أو حكومات أجنبية والبنوك الأوروبية، وانعكاسها على الوضع الاقتصادي في مصر.

مصطفى بدرة: 300 مليون دولار دخلت مصر خلال الأربع سنوات الماضية في صورة مشروعات استثمارية

وأضاف بدرة في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن هناك 300 مليون دولار دخلت مصر خلال الأربع سنوات الماضية في صورة مشروعات استثمارية وتعاون مع الشركاء الأجانب.

وأشار إلى أن ذلك عبارة عن دعم مالي وفني عن طريق مساعدة الشركات ومنها القطاع الخاص في تحسين قدراتها الاقتصادية والإنتاجية لكي تتوسع في الأسواق الخارجية.

كما أوضح أن هناك أسواقًا خارجية لا تقبل المنتجات المصرية، فيأتي الشركاء من الخارج لإعطاء حوافز استثمارية لتحسين قدرة المنتجات؛ للدخول في السوق الأجنبية عن طريق بروتوكول تعاون بين مصر والدول الأجنبية.