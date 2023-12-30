السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصاد المتحدة 2023.. دعم المنتج والعامل المصري عبر الكونتينر وباب رزق

المتحدة
المتحدة

روّجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمنتجات المصرية على مدار عام 2023، وذلك من خلال البرامج التي أذيعت عبر شاشات قنواتها، إيمانًا منها بقوة المصريين في الصناعة في مختلف المجالات، وذلك عبر عدد من برامجها على رأسها "الكونتينر"، و"باب رزق" وغيرها من البرامج الكبيرة التي لاقت اهتمام كبير من الجمهور.

حصاد المتحدة 2023.. دعم المنتج والعامل المصري عبر الكونتينر وباب رزق وغيرها.

برنامج "الكونتينر" لـ أحمد داود

ناقش برنامج "الكونتينر" الذي كان يٌقدّمه الفنان أحمد داود، فكرة عقدة الخواجة، وأن البعض لا يعرف قيمة بلده والصناعة المصرية، رغم أن دول العالم تحاول أن تكون أفضل من مصر في بعض الصناعات التي تتميز بها الأيدي الوطنية.

كما أن البرنامج سلّط الضوء على قدرة مصر في صناعة الكثير، من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في أخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة صنع في مصر وتسافر إلى كل بلاد العالم.

برنامج باب رزق

ركز برنامج "باب رزق"، الذي بدأ في منتصف شهر سبتمبر الماضي، على النماذج الإيجابية لأصحاب الحرف اليدوية، والذي كان يقدمه الكاتب الصحفي يسري الفخراني داخل أماكن متفرقة في مصر، خاصة بعد نجاح المواسم الجديدة التي حققها البرنامج على مدار سنوات مضت عبر قناة "دي إم سي".

 

شارك تانك مصر"

في لافتة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ساهمت في إنتاج النسخة الثانية من برنامج "شارك تانك مصر"، الذي سلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ليوضح أن مصر بها المواهب التي تتمكن من إنتاج منتجات مصرية، ومحلية.

 

حصاد "المتحدة" 2023| كبار الإعلاميين يلمعون على الشاشات.. وضخ دماء جديدة

حصاد المتحدة 2023: برامج المسئولية المجتمعية حاضرة بقوة

الفرصة

برنامج "الفرصة" هو أحد أهم وأكبر مسابقة تليفزيونية لأصحاب الشركات الناشئة الـ startups في مصر والوطن العربي، والذي أذيع عبر شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكانت الانطلاقة الأولي له العام الماضي 2022، وساهم البرنامج في البحث عن الشركات الناشئة الجديدة خاصًة في الصعيد، ومنح الفرصة لمن يستحق من المصريين.

حصاد المتحدة 2023 دعم المنتج والعامل المصري عبر الكونتينر وباب رزق وغيرها حصاد المتحدة 2023 دعم المنتج دعم المنتج والعامل المصري برنامج الكونتينر لـ أحمد داود برنامج باب رزق 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الفرصة

مواد متعلقة

حصاد "المتحدة" 2023| كبار الإعلاميين يلمعون على الشاشات.. وضخ دماء جديدة

حصاد المتحدة 2023: برامج المسئولية المجتمعية حاضرة بقوة

حصاد المتحدة 2023: كيف بحثت الشركة عن الموهوبين فى كل المجالات؟

الأكثر قراءة

عاجل.. جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

أجندة إجازات عام 2024

تبدأ الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيجارو" الفرنسية؟: توقيت طوفان الأقصى.. أزمات الحرب على غزة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة