روّجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمنتجات المصرية على مدار عام 2023، وذلك من خلال البرامج التي أذيعت عبر شاشات قنواتها، إيمانًا منها بقوة المصريين في الصناعة في مختلف المجالات، وذلك عبر عدد من برامجها على رأسها "الكونتينر"، و"باب رزق" وغيرها من البرامج الكبيرة التي لاقت اهتمام كبير من الجمهور.

حصاد المتحدة 2023.. دعم المنتج والعامل المصري عبر الكونتينر وباب رزق وغيرها.

برنامج "الكونتينر" لـ أحمد داود

ناقش برنامج "الكونتينر" الذي كان يٌقدّمه الفنان أحمد داود، فكرة عقدة الخواجة، وأن البعض لا يعرف قيمة بلده والصناعة المصرية، رغم أن دول العالم تحاول أن تكون أفضل من مصر في بعض الصناعات التي تتميز بها الأيدي الوطنية.

كما أن البرنامج سلّط الضوء على قدرة مصر في صناعة الكثير، من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في أخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة صنع في مصر وتسافر إلى كل بلاد العالم.

برنامج باب رزق

ركز برنامج "باب رزق"، الذي بدأ في منتصف شهر سبتمبر الماضي، على النماذج الإيجابية لأصحاب الحرف اليدوية، والذي كان يقدمه الكاتب الصحفي يسري الفخراني داخل أماكن متفرقة في مصر، خاصة بعد نجاح المواسم الجديدة التي حققها البرنامج على مدار سنوات مضت عبر قناة "دي إم سي".

شارك تانك مصر "

في لافتة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ساهمت في إنتاج النسخة الثانية من برنامج "شارك تانك مصر"، الذي سلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ليوضح أن مصر بها المواهب التي تتمكن من إنتاج منتجات مصرية، ومحلية.

الفرصة

برنامج "الفرصة" هو أحد أهم وأكبر مسابقة تليفزيونية لأصحاب الشركات الناشئة الـ startups في مصر والوطن العربي، والذي أذيع عبر شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكانت الانطلاقة الأولي له العام الماضي 2022، وساهم البرنامج في البحث عن الشركات الناشئة الجديدة خاصًة في الصعيد، ومنح الفرصة لمن يستحق من المصريين.