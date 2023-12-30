سناء السعيد: الاستراتيجية الوطنية 2030 حققت تمكينًا اقتصاديًا للمرأة المصرية (فيديو)

أكدت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية شهدت نقلة نوعية في مسيرتها منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عامًا لها، موازيًا لانطلاق الاستراتيجية الوطنية 2030 التي تهدف إلى تمكينها اقتصاديًا من خلال دعم ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط الحكومة.

وأشارت "السعيد"، في حديث هاتفي مع الإعلامية منى عبدالغني، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على شاشة "CBC"، إلى أن الحكومة وضعت خططًا لتحويل المرأة البسيطة من مستهلكة إلى منتجة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي والبنوك المصرية، من خلال توفير تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تراعي احتياجات وإمكانات المرأة في القرى والنجوع.

وأكدت أن هذه الخطوات تسهم في تحقيق أحد محاور الاستراتيجية الوطنية 2030، وهو التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي ينعكس إيجابًا على مستوى المجتمع والاقتصاد الوطني.