الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: أوكرانيا استهدفت مبانى سكنية فى مدينة بليجراد الروسية

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، حسين مشيك، إن مدينة بليجراد الروسية عاشت يومًا صعبًا بسبب القصف الأوكراني الذي أسفر عن وقوع 10 من القتلى، وإصابة أكثر من 32 آخرين.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن القصف الأخير للجيش الأوكراني كان ردا عنيفا بسبب القصف والهجمات التي شنتها روسيا على عدد من المواقع الهامة للجيش الأوكراني.

ونوه بأن بيان الكرملين، اليوم، أكد أن الرد سيكون أضعافا وسريعا، خاصة أن الضربات الأوكرانية استهدفت مباني سكنية في ظل الاحتفالات بالكريسماس.

وأشار إلى أن مدينة بليجراد الروسية تكتظ بالسكان، حيث تتجاوز مليون نسمة، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية تقوم بإطلاق وابل من الصواريخ تجاه هدف واحد، وأن الأنظمة الدفاعية لروسيا في بليجراد لا تعمل بالشكل الذي يجعلها تتصدى للهجمات الأوكرانية.

مراسل القاهرة الاخبارية أوكرونيا أوكرانيا الإحتفالات بالكريسماس بليجراد القاهرة الإخبارية

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