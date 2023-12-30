الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بني سويف الأهلية: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ببرامج وكليات الجامعة

الامتحانات
الامتحانات

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 ببرامج وكليات الجامعة المختلفة، والتي انطلقت من اليوم وحتى 24من يناير القادم، حيث تم مراعاة مواعيد الامتحانات خلال اجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.

وأكد رئيس الجامعة على جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، حيث وجه منسقي البرامج وعمداء الكليات ورؤساء القطاعات المختلفة، بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها وأماكنها، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بالامتحانات، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والمعلنة سلفا من قبل وزارة التعليم العالي.

واطمأن رئيس الجامعة، من خلال التواصل مع منسقي البرامج أنه تم توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وإعداد الجداول وقاعات الامتحانات وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب.

وشدد الدكتور منصور حسن، علي ضرورة تذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحانات، وتواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل منسق بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكليات، مشيرًا إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية.

وفي سياق آخر، وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 228، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، على إطلاق كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة مبادرة بعنوان السياحة الميسرة لذوي الإعاقة بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق على أن تشمل ندوات توعوية بمدارس الأمل للصم عن الوعي السياحي بلغة الإشارة وتوفير مترجمين للغة الإشارة للمحتوى المقدم.

كما وافق المجلس أيضًا على تشكيل لجنة موائمة الامتحانات لذوي الإعاقة العقلية والسمعية والبصرية وضعاف البصر والتوحد على أن يتم تشكيل اللجنة من الكلية مع مراعاة الاختبار للمواصفات الملائمة للإعاقة على مستوى الجامعة، وعقد ورش عمل تدريبية في مجال تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة على هامش المبادرات التوعوية التي تقوم بها الكلية في رحاب كلية التربية الرياضية جامعة حلوان ولمعلمي مدارس التربية الخاصة والدمج، بالإضافة إلى ترجمة كتيبات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بطريقة برايل، وعمل معرض ملابس مجاني بالتعاون مع جمعية أولادنا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

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