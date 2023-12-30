الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مى عبدالحميد: 15% من إجمالى برنامج المليون وحدة سكنية بأكتوبر الجديدة

مدبولي
مدبولي

خلال تسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"بـ "أكتوبر الجديدة"، قدمت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضا حول إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدن الجديدة، رحبت في مستهله برئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومرافقيهم، بأكبر مدينة مُنفذ بها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مستعرضة الموقف التنفيذي الحالي لبرنامج الإسكان المتضمن مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، لافتة إلى أنه تم وجار تنفيذ 870 ألف وحدة، حيث تم الانتهاء من 661 ألف وحدة، ويتم حاليا تنفيذ 209 آلاف أخرى، مؤكدة أن مدينة أكتوبر الجديدة، ستكون المدينة الأكبر، خاصة عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 130 ألف وحدة جديدة ضمن إعلان سكن لكل المصريين 3، منها 73 ألف في مدينة أكتوبر الجديدة، حيث تستأثر المدينة نحو 15% من إجمالي برنامج المليون وحدة سكنية.

كما تناولت الموقف الخاص بالإسكان المتوسط في عدد من المدن منها: حدائق العاصمة وبدر، ومدينة 15 مايو، وحدائق أكتوبر، ومدينة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين، والمنيا الجديدة، ومدينة ناصر، ورشيد، وبني سويف الجديدة، بنماذج (100-110-120 م2)، بإجمالي عدد عمارات 961 عمارة، و23064 وحدة، مستعرضة نماذج الإسكان الأخضر الجاري تنفيذه بمدن العبور الجديدة، والعاشر من رمضان،  وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، نماذج 75-90 م2، بإجمالي 24606 وحدات، وعوائد هذا النموذج على البيئة واستهلاكات الطاقة، والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى نماذج الإسكان الاجتماعي التجريبية، والإسكان الأخضر نموذج 4 وحدات و3 وحدات بالدور.

وأشارت "عبدالحميد" إلى أن إجمالي عدد الإعلانات عن الإسكان الاجتماعي بلغت 17 إعلانا منذ يونيو 2014، بإجمالي عدد متقدمين 1.6 مليون، وكذا قيم التمويل العقاري من خلال التعاون مع 23 بنكًا و8 شركات، بإجمالي 65.7 مليار جنيه تمويل عقاري، و9 مليارات جنيه دعم نقدي، بمتوسط 18 عامًا لمدة القرض، حيث يأخذ العميل قرضًا بما يوازي 67% من ثمن الوحدة.

وتطرقت أيضًا إلى مؤشرات الأداء، موضحة أن هناك تنوعا في المستفيدين، حيث بلغت نسبة الذكور المتقدمين  77%، فيما بلغت نسبة الإناث 23%، يعملون في الجهات المختلفة 49% بالقطاع الخاص، و30% بالقطاع الحكومي، و21% مهن حرة،  بمراحل عمرية متفاوية بين 21 حتى 50 عامًا، وحالاتهم الاجتماعية مختلفة، مؤكدة تجاوز نسبة المتزوج ويعول 55.1%.

وفي ختام عرضها، توجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالشكر لرئيس الوزراء على الجهد المبذول للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وكذا تشريفه بالحضور لتوزيع العقود على المستفيدين.
 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين اكتوبر الجديدة المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

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