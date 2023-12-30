قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن 39 شخصًا على الأقل قتلوا في ضربات يوم الجمعة، وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت: "لا يزال العمل جاريًا لإزالة آثار الهجوم الروسي أمس، في المجموع، أصيب 159 شخصًا في هذا الهجوم الإرهابي. ولسوء الحظ، قُتل 39 منهم حتى الآن".

وأضاف، "لن تكون هناك ألعاب نارية في موسكو مرة أخرى هذا العام في أكبر عطلة عائلية في روسيا، لكن العاصمة مشرقة ومفعمة بالنشاط كما كانت في أي عام جديد قبل الحرب في أوكرانيا".

وكانت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أعلنت عن أن روسيا تحتفظ بثماني سفن بالبحر الأسود، منها ثلاث حاملات صواريخ كاليبر على متنها 16 صاروخًا.

وأضاف بيان للقوات البحرية اليوم الموافق 30 ديسمبر، أن روسيا تحتفظ بـ8 سفن حربية في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر آزوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضحت أن روسيا تحتفظ أيضًا بثلاث سفن حربية في البحر المتوسط، من بينها حاملتا صواريخ كاليبر على متنهما 16 صاروخًا.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع، منذ أن كانت في موسكو، والتي أصبحت سببًا لنشوء موجة غير شهيرة من مايكروسوفت في أوكرانيا.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينسيا، في اجتماع طارئ للأمن الدولي في نيويورك، يوم الجمعة، إن المشكلة الحقيقية هي أن أوكرانيا أنشأت نظامًا للدفاع عن النفس في مناطق سكنية.