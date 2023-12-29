الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يثمن دعم الولايات المتحدة الجديدة لبلاده بقيمة 250 مليون دولار

زيلينسكى
زيلينسكى

ثمن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، دعم الولايات المتحدة الجديد لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار.

 

وكتب زيلينسكى -عبر موقع التواصل الاجتماعى إكس (تويتر سابقًا) وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- "أود أن أشكر الرئيس الأمريكى جو بايدن والكونجرس وشعب الولايات المتحدة على حزمة المساعدة الأمنية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار والتى تم الإعلان عنها".

 

وقال إن "صواريخ ومكونات الدفاع الجوى الإضافية والأسلحة المضادة للدبابات والذخيرة وإزالة الألغام، وغيرها من المعدات ستغطى احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا".

 

وأضاف أن القيادة الأمريكية فى التحالف الذى يضم أكثر من 50 دولة والذى يزود أوكرانيا بالمساعدات العسكرية أمر بالغ الأهمية لمكافحة الإرهاب والعدوان ليس فقط فى أوكرانيا ولكن فى جميع أنحاء العالم.

 

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قدمت هذا العام 34 حزمة مساعدات عسكرية بقيمة تزيد على 24 مليار دولار".

 

وأضاف "سنكون دائما ممتنين لكل هذا الدعم وللدفاع عن الحرية والأمن فى أوكرانيا وأوروبا".

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