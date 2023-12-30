الأكثر بحثًا.. القصة الكاملة لزواج ثراء جبيل ومختار الديناري خارج البلاد (صور)

تصدرت الفنانة ثراء جبيل، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد إعلانها عقد قرانها على الفنان الشاب مختار الديناري، خارج البلاد، في أجواء رومانسية سيطرت عليها البساطة والهدوء بعيدًا عن البهرجة في الأفراح التي اعتاد عليها المصريون.

الأكثر بحثًا.. القصة الكاملة لزواج ثراء جبيل ومختار الديناري خارج البلاد

وظهرت الفنانة ثراء جبيل، في سفارة الدولة التي سافرت لها، بعد كتب الكتاب في أحد المساجد، رفقة زوجها مختار الديناري، وهما يعقدان القران، ومن ثم وهي ترتدي فستان الفرح الأبيض البسيط، مع باقة ورود بيضاء، حتي أنها القت بزغروطة لكي تسعد نفسها احتفالًا منها بعقد القران، خاصًة أن الزواج كان بحضور صديقة فقط.

وقبل أيام، ظهرت الفنانة ثراء جبيل، بفستان بسيط مكشوف من الكتفين باللون البيج الفاتح، وظهر زوجها بملابس كاجوال، حتى أنها ردت على أحد المتابعين الذي انتقد طريقة جلسة التصوير، حتي أنها أكدت له عقد قرانها.

وأكدت مصادر لـ"الدستور"، أن الفنانة ثراء جبيل اضطرت لعقد زفافها خارج البلاد بسبب سفر زوجها مختار الديناري، ضمن بعثة، ومن المقرر أن يتم حفل الزفاف في مصر بعد عودة الثنائي خلال الأشهر المقبلة.

يٌجدر الإشارة إلى أنه احتفلت الفنانة ثراء جبيل، بخطبتها من الفنان الشاب مختار الديناري، أحد أبطال مسلسل "ريفو" في شهر أغسطس من عام 2023، وسط أجواء عائلية، إذ نشر عدد من أصدقاء ثراء جبيل صورًا من حفل خطوبتها.

وقبل حفل الخطوبة، تقدم مختار الديناري لثراء جبيل يطلب يدها وسط زملائها بطريقة رومانسية، حيث شاركت ثراء جمهورها مجموعة صور، ظهرت فيها متفاجئة بعرض الزواج من مختار الديناري لتجيبه بالموافقة في حضور عدد من الأصدقاء المقربين.

وعرض مؤخرًا للفنانة ثراء جبيل، مسلسل "ورق التوت"، وجسدت فيه شخصية "سامية"، الذي لاقت إشادات واسعة، ونجاح كبير بسبب تفاصيل الشخصية التي قدّمتها وجراءتها في عرض الكثير من القضايا الهامة المجتمعية.