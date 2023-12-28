الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفنانة ثراء جبيل تحتفل بعقد قرانها: "الحمد لله.. سمّعونا زغروطة"

ثراء جبيل
ثراء جبيل

شاركت الفنانة ثراء جبيل مجموعة من الصور الجديدة لها بعد عقدها جلسة تصوير مع الممثل مختار الديناري بطل مسلسل ريفو، معلنةً عقد قرانها دون كشف أي تفاصيل.

وردت ثراء جبيل على انتقاد أحد المتابعين للصور التي جمعتها بمختار الديناري، قائلةً: "تم عقد القران يا فندم الحمد لله، سمعنا زغروطة"، وأكدت مصادر لـ“الدستور” سفر ثراء منذ أيام قليلة للاحتفال بزواجها.

خطوبة الفنانة ثراء جبيل 

واحتفلت ثراء بخطبتها من مختار الديناري في شهر أغسطس الماضي، وسط أجواء عائلية، إذ نشر عدد من أصدقاء ثراء جبيل صورا من حفل خطوبتها، وظهرت ثراء مرتدية جامبسوت أبيض مع إكسسوارات بسيطة.

قبل حفل الخطوبة، تقدم مختار الديناري لثراء جبيل يطلب يدها وسط زملائها بطريقة رومانسية، حيث شاركت ثراء جمهورها مجموعة صور، ظهرت فيها متفاجئة بعرض الزواج من مختار الديناري لتجيبه بالموافقة في حضور عدد من الأصدقاء المقربين.

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