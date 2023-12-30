السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. سحب وتقديم الملفات لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى دمياط وبورسعيد

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

 تبدأ النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق 30 دسمبر، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعات "دمياط، بورسعيد، والأزهر فرع تفهنا الأشراف فقط" من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأعلن المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا. 

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

 https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

 

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