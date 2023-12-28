النيابة الإدارية فى 2023.. عام تطهير الجهاز الإدارى من الفساد

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية 2023 التي حملت أحداثا وأخبارا وقرارات أثرت في المجتمع والمواطن المصرى بشكل مباشر.

"الدستور" ترصد أهم القرارات التي اتخذتها هيئة النيابة الإدارية على مدار عام 2023.

إحالة 5 قيادات بهيئة الدواء للمحاكمة

فى نوفمبر الماضى، أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 5 قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة على خلفية ارتكابهم لمخالفات جسيمة حال تأديتهم مهام وظائفه.

المحالون هم كل من مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، المدير السابق لإدارة التفتيش على مصانع الأدوية، نائب مدير عام شئون التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية.

وارتكب المحالون مخالفات تمثلت في تقاعس عن إصدار منشورات ضبط وتحريز لمستحضرات المكملات الغذائية المغشوشة التي كشفت عنها التحقيقات وذلك الفترة من ١٢ / ٨ / ٢٠٢٠ حتى ١٤ / ٧ / ٢٠٢١.

وأغفل ذكر تتبع بؤر الإنتاج للمستحضرات المغشوشة الصادر بشأنها المنشور رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ ما أدى إلى عدم التفتيش وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المنتجة للمستحضرات الواردة بذلك المنشور.

إحالة أخصائيين نساء وتوليد وفني تمريض للمحاكمة التأديبية بطهطا بتهمة الإهمال الطبي

فى ذات الشهر، أحالت النيابة الإدارية بطهطا، اثنين من الأطباء من أخصائي النساء والولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.

كانت النيابة الإدارية "بطهطا" قد تلقت شكوى إحدى المواطنات، والتي تتضرر فيها من قيام المتهمة الثانية – طبيبة وإخصائية نساء وتوليد – بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة "طهطا" والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث – فني التمريض – قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل جسدها، تسببتا في تلك الآلام، مما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي.

تقاعست عن إنقاذ حياة مريضة فشل كلوى.. محاكمة عاجلة لطبيبة بمستشفى بالمنصورة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيبة بأحد مستشفيات التأمين الصحي بمدينة المنصورة إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك لتقاعسها في إنقاذ حياة مريضة.

امتنعت الطبيبة عن القيام بالإسعافات الطبية العاجلة عقب تدهور حالة المريضة الصحية أثناء وجودها بقسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى يوم 4 يوليو الماضي؛ مما كان من شأنه عدم استجابة المريضة لمحاولات فريق إنعاش القلب لإسعافها لاحقًا، ووفاتها بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى

النيابة الإدارية تحيل 30 موظفًا بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة بتهم فساد

وفى أكتوبر الماضى، أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم مهام عملهم بديوان عام المحافظة.

شملت قائمة الاتهام سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.

زورا شهادات جامعية أوروبية.. النيابة الإدارية توقف منتحلي صفة طبيب أسنان

وفى أغسطس الماضى، أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم ٥٢٩ / ٢٠٢٣، المتضمن وَقف كل من المتهمين الآتي ذكرهما احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر:

١) أخصائي تكنولوجيا أسنان بمستشفى "شربين" بمحافظة الدقهلية.

٢) فني أسنان بعيادة التأمين الصحي "بشربين" بمحافظة الدقهلية.

وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، في بلاغ مديرية الصحة بالدقهلية، ضد المذكورين لانتحالهما صفة طبيبي أسنان.

وكشفت التحقيقات التي باشرها كل من رامي الجنيدي، رئيس النيابة، ونهال أبو الخير، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد – مدير النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:

الأول:

- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.

تزوير شهادات تخرج من جامعات أمريكية

- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.

- قام بمزاولة مهنة طبيب أسنان دون ترخيص.

- قام بفتح عيادة طبية دون ترخيص

- خالف قرارات الغلق الصادرة بشأن تلك العيادة خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢١.

- تَلاعَبَ بطريق التزوير في شهادة التحركات الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله.

- اشترك مع مجهول في اصطناع بطاقة رقم قومي حملت بيانات طبيب امتياز حال كونه فني أسنان، واستعمل تلك البطاقة المزورة فيما زورت من أجله.

وأفادت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وسفارة الدولة الأوروبية المعنية، أن كافة الأوراق المقدمة من المذكورين في هذا الشأن مزورة، وبناءً عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في مايو ٢٠٢٣ بسحب قراري المعادلة الصادر للمذكورين في عام ٢٠١٩.

النيابة الإدارية تكشف مفاجأة فى عقار حدائق القبة المنهار

وفى أغسطس الماضى، كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في واقعة عقار حدائق القبة المنهار عن أن العقار كان قد سبق وصدر له قرار إزالة بهدم الطابق الرابع فوق الأرضي، وتدعيم وترميم باقي العقار ترميمًا كاملًا تحت إشراف مهندس استشاري مسئول إلا أنه لم ينفذ.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثالث التحقيق، حيث قررت تكليف رئيس لجنة مخالفات المباني بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، مع طلب ملف العقار بالكامل من حي حدائق القبة.

تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر

وفى يونيو الماضى، أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر، التابعة لحي المنتزه أول بالإسكندرية.

وكلف جاد النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية "القسم الأول" بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

النيابة الإدارية تحيل رئيس الوحدة المحلية لكفرالشيخ سابقًا للمحاكمة

أحال المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ سابقًا "بالمعاش حاليًا" للمحاكمة التأديبية؛ على خلفية تزوير مذكرة تصرف منسوبة للنيابة الإدارية بكفرالشيخ، واستعمال تلك المذكرة فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للجهات الرسمية.

إحالة مسئولين سابقين بهيئة الموانئ البرية والجافة للمحاكمة

وفي مايو الماضى، أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة التأديبية.

يأتي ذلك على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ إثر قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، مما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز "تسعة ملايين دولار أمريكي".

إحالة 4 مختصين بالمركز الضريبي للممولين بالضرائب للمحاكمة

وفى أبريل الماضى، أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 من المختصين بالمركز الضريبي لكبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية للمحاكمة التأديبية.

المحالين للمحاكمة هم مدير عام إدارة الدَين بالمركز الضريبي لكبار الممولين سابقًا وحاليًا مدير إدارة القضايا، ومدير إدارة الدَين بالمركز الضريبي لكبار الممولين واثنين من مأموري الضرائب بالمركز الضريبي لكبار الممولين، على خلفية تقاعسهم عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على إحدى شركات الصناعات الغذائية والمقدرة بمبلغ إثنين وثلاثين مليونًا وأربعمائة ألف جنيه، مما كان من شأنه أن يؤدي لضياع تلك القيمة على خزينة الدولة، وتقاعسهم عن تحصيل قيمة الضريبة الإضافية واجبة السداد على ذات الشركة بمبلغ يزيد على مليوني جنيه.

إحالة صيدلانية للمحاكمة العاجلة لتسببها فى وفاة طفلين مصابين بسرطان الدم

وفى مارس الماضى، أحالت النيابة الإدارية، صيدلانية بأحد مراكز علاج الأورام بمحافظة الغربية سابقًا وحاليًا بالإدارة الصحية بكفرالشيخ للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامها بتحضير وإعطاء جرعة علاجية بطريق الخطأ لطفلين من مرضى سرطان الدم - الأول بعمر ٩ أعوام، والثانية بعمر ١٤ عامًا، مما ترتب عليه حدوث مضاعفات جسيمة أدت إلى وفاتهما متأثرين بتلك المضاعفات.