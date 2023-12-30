السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا تؤكد أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوى متجها إلى أوكرانيا

صاروخا روسيا
صاروخا روسيا

أكّدت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أمس الجمعة، أن صاروخًا روسيًا عبر مجالها الجوي صباحًا متجهًا الى أوكرانيا التي تعرضت لهجوم مكثّف من موسكو.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسلاف كوكولا: "كل شيء يشير إلى أن صاروخًا روسيًا دخل المجال الجوي البولندي، رصدناه بالرادار، وخرج منه" فورًا باتجاه أوكرانيا.

وأشار قائد العمليات في الجيش ماتشيه كليش إلى أن الصاروخ بقي في المجال الجوي البولندي ثلاث دقائق اجتاز خلالها مسافة نحو 40 كيلومترًا.

وأضاف: "أرسلنا قواتنا وطائرات مقاتلة لاعتراضه وإسقاطه إذا استدعى الأمر ذلك، لكن مدة (تحليقه) ومساره جعلا ذلك مستحيلًا وسمحا للصاروخ بمغادرة بولندا".

وأوضح أنه عقب سلسلة من الضربات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا، وُضعت منظومة الدفاع الجوي للبلاد في حالة تأهب ليل أمس الجمعة.

وقال الجيش إنه أجرى أيضًا عمليات بحث على الأرض في الموقع الذي فُقدت فيه الإشارة اللاسلكية للصاروخ.

وعقب الحادث، عقدت السلطات المدنية والعسكرية البولندية اجتماعات طارئة وتحدث الرئيس أندريه دودا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج.

وأكد ستولتنبرج عبر منصة إكس تضامن الحلف "مع حليفنا القيّم"، وأنه "يراقب الوضع وسيبقى على تواصل (مع وارسو) في ما يتمّ اثبات الوقائع"، وأضاف "الناتو يبقى يقظًا".

كما استدعت الخارجية البولندية مساء الجمعة القائم بالأعمال الروسي في بولندا، وطالبته "بشرح حادثة انتهاك المجال الجوي البولندي"، بحسب بيان للوزارة.

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