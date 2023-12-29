الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد هنيدي يكشف عن مقالبه الصادمة في طفولته وتأثيرها على جيرانه (فيديو)

محمد هنيدي
محمد هنيدي

شارك النجم محمد هنيدي، جمهوره ببعض الكواليس الطريفة والمؤلمة من طفولته، حيث كان يحب أن يخيف الناس من حوله بطرق متنوعة، أبرزها ارتداء أقنعة مرعبة.

وذكر هنيدي، في حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "سولد أوت كامل العدد" على قناة CBC، أنه كان يعيش في شارع به جارة تزوجت ولم تنجب لسنوات، فكانت تحزن كثيرا على حالها، حتى رزقها الله بحمل بعد طول انتظار.

وأضاف أن صديقا له أهداه قناعا مخيفا جدا، فقرر أن يجربه على أم صديقه التي كانت منزلة وحيدة، فلما دخل عليها بالقناع سمع صرختها وسقوطها على الأرض، وأكمل قائلا: "وأنا راجع لبيتي، شفت أختنا الجارة اللي حملت وهي بتغسل على الحوض، فلبست القناع ودخلت عليها وناديتها بإسمها، فسمعت صرختها وسقوطها على الأرض، فهربت لبيتي وجمعت حاجاتي وسافرت لخالتي في الإسكندرية شهر كامل".

وقال هنيدي، إنه علم بعد ذلك أن الجارة فقدت حملها بسبب الصدمة التي تعرضت لها، وأن الحي كله حزن عليها، وأنه شعر بالندم على ما فعله، مشيرا إلى أنها الآن أم لأولاد، وأنه يحبها كثيرا.

وأخيرا، أوضح هنيدي أنه لم يكن يقصد أن يضر أحدا بمقالبه، بل كان يسعى لإنشاء مشاهد مثيرة، كما يفعل في عمله الفني الآن.

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