المصرية لنقل الكهرباء تطلق التيار الكهربائي لمحطة محولات صدفا بأسيوط

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالي باطلاق التيار الكهربائي علي اخر مهمات محطة محولات صدفا جهد 66/11 ك.ف.أ في محافظة أسيوط، وذلك بحضور كلا من المهندس السيد أنور محمد رئيس منطقة كهرباء مصر الوسطى، والمهندس جمال عمر رئيس قطاع شبكات أسيوط والوادى الجديد، والمهندس راضي رمضان رئيس قطاع الوقاية، والمهندس محمد صفائي رئيس قطاع المشروعات، والمهندس محمد مفتاح رئيس قطاع الخطوط، والمهندس محمد ذهني مدير عام الأعمال المدنية، والمهندس أسامة كمال مدير عام شبكات جنوب وشرق أسيوط، والمهندس جمعة على مدير عام الخطوط.

وذكر بيان صادر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أوضح أن هذا الإطلاق يأتي ضمن خطة الدولة لتوفيز التغذية الكهربية لمشروعات التنمية بالصعيد.

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، يوم الإثنين الماضي 25 ديسمبر 2023، اجتماعها، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بشأن اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالى 2022 /2023، المصادقة على القوائم المالية والحسابات المالية للعام المالى 2022 /2023.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كل مصادر الإنتاج لكل العملاء وفقًا للمعايير العالمية، من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول، والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة، بما يحقق صالح العملاء والعاملين، المجتمع.