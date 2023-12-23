السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى: التحول للطاقة المستدامة أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلّع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلًا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة.

وتناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين، فضلًا عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية.

ووجّه الرئيس في هذا الصدد ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، لافتًا إلى أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلًا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.

السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير البترول رئاسة الجمهورية الهيدروجي اقتصاد الهيدروجين

الأكثر قراءة

عاجل.. تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

عاجل.. الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

إمام الحرم النبوى يَؤم المصلين فى صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟