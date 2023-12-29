الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: تفصلنا أيام قليلة عن كارثة إنسانية في غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتورعبد الجليل حنجل، المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه لم يتم تطبيق القوانين الدولية بشأن حماية النظام الصحي في قطاع غزة.

وأضاف “عبد الجليل” خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية": تفصلنا أيام قليلة عن حدوث كوارث إنسانية ومجاعة في قطاع غزة.

وأشار المتحدث الرسمي للهلال الأحمر الفلسطيني، إلى احتمالية تعرض القطاع لكارثة بيئية خاصة مع عدم وجود مياه صالحة للشرب، وارتفاع أعداد النازحين في قطاع غزة وتكدس الجثث بالشوارع مما يُهدد بتفاقم الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض.

ونوه “حنجل” إلى أن عدد كبير من الأطفال بغزة يعانون نقصا حادا في التغذية مما يعرضهم لأمراض خطيرة، مشيرًا أن ما يقلق حدوث مجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة.

متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني غزة الأوبئة قطاع غزة القاهرة الإخبارية الدكتور عبد الجليل حنجل التغذية

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