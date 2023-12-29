مساعد وزير الخارجية: مصر لاعب وطرف رئيسى فى حل كل مشاكل وتحديات المنطقة

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن عام 2023 سيدخل التاريخ على أنه عام التحديات والتحولات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، موضحًا أن حدود مصر مشتعلة وملتهبة من جميع النواحي.

وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدبلوماسية متعددة الأطراف خلال عام 2032 لم تكن فعالة أو ناجحة على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن مصر كانت لاعبًا وطرفًا رئيسيًا في كل مشاكل وتحديات المنطقة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدور المصري لا يعمل في فراغ، ومصر تعاملت مع كل الأزمات بحكمة وبعد نظر ونجحت في الحفاظ على مصالحها الأمنية وعلى الأمن القومي في وقت تعاني المنطقة من تغيرات في موازين القوى.

وأكد أن السياسة الخارجية المصرية في 2023 شهدت تطورًا أيضًا من حيث التواصل مع الهيئات العالمية والإقليمية المختلفة، لافتًا إلى انضمام مصر إلى مجموعة بريكس ضمن 6 دول جديدة وستُفعّل تلك العضوية في يناير من العام المقبل.