إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بالإسكندرية

تسبب حريق شقة سكنية بشارع الشمرلي بمنطقة الجمرك بالاسكندرية، في إصابة شخصين باختناق فيما دفعت الأجهزة الأمنية، بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يلتهم الشقق المجاورة.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة بحري وتسبب في إصابة شخصين باختناق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث رفقة سيارة اسعاف.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق فى شقة سكنية بالطابق الأرضي وامتدادها إلى الطابق الثاني، وسط تصاعد كثيف للدخان، وتسبب الحريق في اصابه حالتين باختناق تم اسعافهم فى الموقع دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى، وترجيحات تشير إلى أن سبب الحريق وقوع ماس كهربائي، تم تحربر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.