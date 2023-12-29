مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: على إسرائيل وقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية

قالت باربرا ودورد، مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن، إن دولتها ملتزمة بالتصدي للأزمة الإنسانية في قطاع غزة وعلى إسرائيل الخضوع لأحكام القانون الدولي، وفقًا لجلسة مجلس الأمن التي بثتها قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن أن على إسرائيل وقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي ساهمت في زيادة الإحتقان.

وأشارت باربرا ودورد مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن، إلى أننا نعي احتمالية انتشار النزاع واتساع التصعيد في المنطقة لا سيما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.