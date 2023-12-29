السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للمهتمين بالسفر عبر القطارات.. مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

القطارات
القطارات

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية  اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية واسعار التذاكر 

كشفت وزارة النقل  من خلال ساعات مضت عبر موقعها الإلكتروني عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعار التذاكر لجميع الفئات: الأولى والثانية والثالثة المكيفة والقطارات العادي.

مواعيد القطارات القاهرة - الاسكندرية

جدول مواعيد القطارات خط القاهرة- أسيوط اليوم الأحد للذهاب والعودة

           

قطار رقم 1109- التحرك من القاهرة الساعة 8.30ص ، وصول الإسكندرية الساعة 12.10 م. 

قطار رقم 1211- التحرك من القاهرة الساعة 10.10 ص ، الوصول الساعة 2.25 م الأسكندرية

مواعيد القطارات الروسية

قطار رقم 1 - التحرك من الساعة القاهرة الساعة 3 ص ، وصول إلى الإسكندرية الساعة 6.45 ص 

قطار رقم 163 - التحرك من اسوان  الساعة 4 ص ، وصول الإسكندرية الساعة 7.40 ص 

قطار رقم 119  - التحرك من القاهرة الساعة 5 ص ، وصول الإسكندرية الساعة 9.50ص 

قطار رقم 1009 ، التحرك من أسوان الساعة 8.25 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.40ص 

قطار رقم 15 ، التحرك من القاهرة الساعة 12.15 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4 م

قطار رقم 21 ، التحرك من القاهرة الساعة 3.25 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 7.15 م.

مواعيد القطارات المكيفة

قطار رقم 903 فرنساوى  ، التحرك من محطة القاهرة 6 ص ، وصول محطة الإسكندرية 9.30 ص

قطار 901  فرنساوى ، التحرك من محطة مصر الساعة 8.10 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.10ص

قطار رقم 1109  مختلط ، التحرك من محطة الفيوم الساعة 8.35 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 12.10م 

قطار 911  فرنساوى , التحرك من القاهرة الساعة 10ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 1.05م 

قطار 913 ، التحرك من القاهرة الساعة  12 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 2.50م

قطار 919  فرنساوى ، التحرك من القاهرة الساعة  2.25 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 6.5م 

قطار رقم 915 مكيف  فرنساوي، التحرك الساعة 3.10 م،  وصول محطة الإسكندرية الساعة6.15  م

قطار 923 مكيف فرنساوي، التحرك من القاهرة الساعة 4 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 7.25 م

قطار 931 فرنساوى ، التحرك من القاهرة الساعة 8.15 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.35 م

مواعيد قطارات "تانجو"

قطار 2025 ، التحرك من القاهرة الساعة  8 ص،  وصول محطة الإسكندرية الساعة 10.30ص 

قطار 2.23 ، التحرك من القاهرة الساعة  2 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4.33م

قطار رقم 2.27 ، التحرك الساعة 7 م  ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 9.30 م

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