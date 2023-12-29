للمهتمين بالسفر عبر القطارات.. مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية واسعار التذاكر

كشفت وزارة النقل من خلال ساعات مضت عبر موقعها الإلكتروني عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعار التذاكر لجميع الفئات: الأولى والثانية والثالثة المكيفة والقطارات العادي.

مواعيد القطارات القاهرة - الاسكندرية

قطار رقم 1109- التحرك من القاهرة الساعة 8.30ص ، وصول الإسكندرية الساعة 12.10 م.

قطار رقم 1211- التحرك من القاهرة الساعة 10.10 ص ، الوصول الساعة 2.25 م الأسكندرية

مواعيد القطارات الروسية

قطار رقم 1 - التحرك من الساعة القاهرة الساعة 3 ص ، وصول إلى الإسكندرية الساعة 6.45 ص

قطار رقم 163 - التحرك من اسوان الساعة 4 ص ، وصول الإسكندرية الساعة 7.40 ص

قطار رقم 119 - التحرك من القاهرة الساعة 5 ص ، وصول الإسكندرية الساعة 9.50ص

قطار رقم 1009 ، التحرك من أسوان الساعة 8.25 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.40ص

قطار رقم 15 ، التحرك من القاهرة الساعة 12.15 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4 م

قطار رقم 21 ، التحرك من القاهرة الساعة 3.25 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 7.15 م.

مواعيد القطارات المكيفة

قطار رقم 903 فرنساوى ، التحرك من محطة القاهرة 6 ص ، وصول محطة الإسكندرية 9.30 ص

قطار 901 فرنساوى ، التحرك من محطة مصر الساعة 8.10 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.10ص

قطار رقم 1109 مختلط ، التحرك من محطة الفيوم الساعة 8.35 ص ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 12.10م

قطار 911 فرنساوى , التحرك من القاهرة الساعة 10ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 1.05م

قطار 913 ، التحرك من القاهرة الساعة 12 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 2.50م

قطار 919 فرنساوى ، التحرك من القاهرة الساعة 2.25 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 6.5م

قطار رقم 915 مكيف فرنساوي، التحرك الساعة 3.10 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة6.15 م

قطار 923 مكيف فرنساوي، التحرك من القاهرة الساعة 4 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 7.25 م

قطار 931 فرنساوى ، التحرك من القاهرة الساعة 8.15 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.35 م

مواعيد قطارات "تانجو"

قطار 2025 ، التحرك من القاهرة الساعة 8 ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 10.30ص

قطار 2.23 ، التحرك من القاهرة الساعة 2 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4.33م

قطار رقم 2.27 ، التحرك الساعة 7 م ، وصول محطة الإسكندرية الساعة 9.30 م