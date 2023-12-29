"صاحبة الجلالة".. "مانشيت" يشيد بملف أم كلثوم بمناسبة عيد ميلادها في "ريحة الورق" بالدستور

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بالدورية الأسبوعية التي تصدرها جريدة "الدستور"، بعنوان "ريحة الورق"، والتي يعدها الكاتب الصحفي محمد جلال فراج، قائلًا: لا نستطيع أن نفوت أسبوعًا واحدًا دون الإشادة بعدد "ريحة الورق".



وأضاف القرموطي خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن عدد هذا الأسبوع كان عنوانه "صاحبة الجلالة.. أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة"، والذي تناول شخصية أم كلثوم مع الصحافة، وجمال العلاقة بينها وبين كبار الصحفيين.

وواصل: أوجه أيضًا الشكر إلى جميع القائمين على جريدة "الدستور"، فقد تناول العدد أيضًا ملفات هامة ومميزة لتسليط الضوء على حصاد قطاع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في عام 2023، والقناة الوثائقية، وقطاع الدراما، وأيضًا البرامج الثقافية والفنية.