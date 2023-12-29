عبدالمنعم السيد: 2024 سيكون عام الخير للدولة المصرية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن عام 2024 سيكون عام الخير للدولة المصرية.

مصر تسدد ديونها

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية لم تتوقف عن سداد ديونها باستمرار بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم السنوات القليلة الماضية.

النهضة الاقتصادية المصرية

وأضاف أن الدولة المصرية ستشهد نموًا اقتصاديًا غير مسبوق في كافة القطاعات، حيث هناك إقبال استثماري محلي ودولي كبير من أجل العمل في الدولة المصرية، وهذه الاستثمارات سوف توفر السيولة الدولارية في الخزانة المصرية، وهذا الإقبال سببه توافر البيئة المناسبة لتلك الاستثمارات.

وأشار إلى أن ملف طرح الدولة بعض أسهم الشركات القومية للقطاع الخاص بمثابة طوق نجاة للمستثمرين، حيث إن هذا القرار يعمل على طمأنة المستثمر وجعله يعمل بجدية من أجل إفادة مشروعه الخاص والمجتمع على حد سواء.