هل استخدام الصين برامج الذكاء الاصطناعى يقلق الولايات المتحدة؟.. دبلوماسى أمريكى يوضح

قال جويل روبين، نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق، إن المعلومات تعتبر أقوى عملة في العالم، يمكنها أن تسافر عبر الحدود، وتجرى الآن، مناقشات وجدالات حول ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه في مجال صناعة الترفيه، قاموا بعمل إضرابات لأنهم خائفون من الذكاء الاصطناعي، ظنًا منهم أنه يمكنه القيام بأعمال السينما.

وبالنسبة لاستخدام الصين الذكاء الاصطناعي لأغراض تجسسية، قال روبين إن العديد من الدول حول العالم تستخدم معلومات المواطنين في الدول الأخرى، وتستخدم مصادر التواصل الاجتماعي للتلاعب بأفكار البشر.

ولفت إلى أنه بالأمس، أظهر استطلاع رأي أن 20% يظنون أن هناك هجمات على الولايات المتحدة، و20% ينظرون نظرة إيجابية، وهذا أمر بالغ القلق على المستوى الأمني.