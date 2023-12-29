تكدس النازحين بـ رفح الفلسطينية.. والأوضاع الصحية تتفاقم نتيجة نقص الخدمات (فيديو)

كشف محمد الداعور، مراسل فضائية "الغد" من رفح، عن آخر التطورات الميدانية على الأرض بين جيش الاحتلال وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال "الداعور" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك تكدسًا كبيرًا للنازحين بمدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي ساهم في انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة نقص الخدمات الطبية.

وأضاف أن هناك شهيدين إثر تعرضهما لاستهداف من مُسيرة إسرائيلية بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن شهداءُ وجرحى سقطوا في قصف للاحتلال على النصيرات ودير البلح وخان يونس ومخيم المغازي وبيت لاهيا.