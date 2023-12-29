ارتفاع أعداد المصابين بين جنود الاحتلال.. ومصادر إسرائيلية تصفها بـ"غير المسبوقة"

وصفت رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلية، حجم الإصابات بين الجنود الإسرائيليين جراء المعارك بغزة بـ"غير المسبوق"، ولم يسبق أن رأت كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن، حسبما جاء في تقرير لفضائية "الغد".

وقالت رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلية، إيدان كليمان، إنه يجب علينا إعادة تأهيل هؤلاء الجنود، لما يعانونه من اضطراب ما بعد الصدمة، بسبب طبيعة الإصابات وصعوبة المواجهات مع عناصر حماس.

ومنذ قليل، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صورًا مباشرة لتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف بمنطقة شمال غزة، وذلك بالتزامن مع القصف المستمر لطيران الاحتلال لمناطق شمال القطاع.



