إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 3 أشـخاص بينهم طفلة، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة أمام الشونة بطريق "إهناسيا - ببني سويف" ونقلتهم سيارات الاسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة أمام الشونة بطريق "إهناسيا- ببني سويف" ونتج عن الحادث إصابة 3 أشـخاص بينهم طفلة بإصابات متفرقة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف بسيارتين إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم قوت محمد محمد، 45 عاما، بإشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد كمال مصطفي 22 عاما، طالب، بجروح وكدمات، مليكة ابو بكر جمال، 3 أعوام، بجروح وكدمات.

وتم إجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين بقسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، وجار اتّخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم.