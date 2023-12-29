السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ بكلية الدراسات: جولات الرئيس السيسى بإفريقيا أعادت لمصر مكانتها بالقارة السمراء

جانب من جولات الرئيس
جانب من جولات الرئيس في القارة الإفريقية

قال الدكتور أحمد عبدالدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، إن الجولات المكوكية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في القارة الإفريقية خلال عام 2023، عكست أهمية العلاقات بين مصر والقارة السمراء.

وأضاف عبدالدايم خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن زيارات الرئيس السيسي، عكست الأهمية السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية للعلاقات المصرية مع الأشقاء الأفارقة وأهمية البعد الإفريقى لمصر لاستعادة انتمائها الأصيل والاعتزاز بهويتها الإفريقية.

وتابع: "هذه الزيارات عملت على استعادة دور مصر القيادى والريادى من جديد فى القارة السمراء على أسس جديدة، تنطلق من تبادل المصالح المشتركة العليا والتحديات التى تواجهها دول القارة".

وأكد أن تكثيف الدور المصرى فى إفريقيا وتعدد الزيارات الرئاسية لدول القارة كان له أكبر الأثر الإيجابى فى دعم الموقف المصرى من القضايا المرتبطة مع دول القارة خاصة الملف المائى، إضافة إلى الرغبة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادى مع دول إفريقيا.

مصر الرئيس السيسي الرئيس السيسي

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