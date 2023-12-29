السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بأسوان

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بقرية الكاجوج شرق بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة.

تفاصيل الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية الكاجوج شرق، وتحديدًا عند المسجد الكبير داخل القرية التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. 

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان المشاجرة لفضها وفرض السيطرة الأمنية علي المنطقة بأكملها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة مستشفى الكاجوج شرق مركز شرطة كوم أمبو الإسعاف

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