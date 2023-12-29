الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجديد منح 7 كليات شهادة الأيزو وتطبيق الجودة بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

هنَّأ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة على ما حققوا من نجاحات بتجديد حصول عدد ٧ كليات والإدارة المركزية علي شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك)، والمنتدي الدولي للإعتماد (IAF)، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك)، متمنيًا دوام التميز مع المثابرة والاجتهاد الدائم لبذل الجهود لحصول جميع كليات الجامعة على شهادة الأيزو وتطبيق الجودة، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها ومكانتها.

وأكد النعماني، أن الجامعة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، بتجديد حصول ٧ من كلياتها على الأيزو وهي كليات: (العلوم، الطب، الآداب، التمريض، الزراعة،  التجارة، والصيدلة) والإدارة المركزية، والذي ببرهن على تميزهم في تطبيق المعايير الدولية للجودة، إلى جانب تحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وتوفير بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

وفي هذا الصدد، وجَّه النعماني، تحية شكر وتقدير للقائمين على هذا الإنجاز، ومهنئًا جميع العاملين بالجامعة باعتبارهم شركاء في الإنجاز الذي تحقق من خلال العمل بروح الفريق الواحد، مناشدًا جميع ممثلي الإدارات المختلفة بالإدارة المركزية وجميع كليات الجامعة بذل مزيد من الجهد من أجل الاستمرار في التميز ورفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا.

جدير بالذكر، أن زيارة فريق المراجعين استمرت عل مدار 4 أيام تم من خلالها في اليوم الأول منح كليتى العلوم والطب واليوم الثانى منح كليتى الاداب والتمريض، واليوم الثالث منح كليتى الزراعة  والتجارة، واليوم الاخير  تم منح كلية الصيدلة والإدارة المركزية، لتصبح بذلك جامعة سوهاج هى الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية التى تطبق الايزو لإدارة المؤسسات التعليمية على الهيكل الإدارى وعدد 7 كليات.

حسان النعماني سوهاج نجاحات ٧ كليات ايجاك نقلة نوعية تطبيق المعايير

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