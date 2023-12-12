الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

طلاب جامعة سوهاج ذوي الإعاقة يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

تابع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، انتقال الطلاب ذو الإعاقة من مقر الجامعة إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وسط فرحة عارمة لمشاركتهم بهذا العرس الانتخابي الديمقراطي وممارسة حقوقهم السياسي لرسم مستقبل وطنهم.

وقال النعماني، إن الجامعة وفرت أتوبيسات لنقل الطلاب ذوي الإعاقة لمقار لجانهم وتوفير المناخ المناسب لهم لتيسير حركة انتقالهم، حيث شكلت الجامعة لجنة مخصصة من  أجل مساعدة الطلاب ذوي الاعاقة منذ خروجهم من الجامعة، والتعرف على لجانهم الانتخابية للتيسير عليهم، مؤكدًا أن الإعاقة فى الفكر وليست فى الجسد، خاصة وأن ذوي الاعاقة يمثلون شريحة كبيرة ومكونًا مهمًا للثروة البشرية بالمجتمع المصرى، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة  فى مختلف المجالات.

وأشاد النعماني بما بذلته الدولة المصرية من جهود لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاق الانتخابي، والتي يطبق بعضها للمرة الأولى بمصر، ومنها توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين"، وخدمة "فيديو كول" عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية للتعرف على آلية التصويت داخل اللجان الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة الحركية.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
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