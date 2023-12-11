آلاف الطلاب المغتربين بجامعة سوهاج يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

شارك آلاف الطلاب المغتربين بجامعة سوهاج فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة معهد علي بن أبي طالب النموذجى المخصصة للمغتربين منذ صباح اليوم الثانى للانتخابات وحتى الآن.

وقد شهدت اللجنة ازدحاما كبيرا بأعداد غير مسبوقة من الطلاب الراغبين بالإدلاء بأصواتهم، مرددين "تحيا مصر..تحيا مصر".

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تلاحظ أن هناك رغبة شديدة من الطلاب وخاصة المغتربين للادلاء باصواتهم في ظل فترة الدراسة وأداء الامتحانات وتلبية لهذه الرغبة وفرت جمع سوهاج عدد من وسائل المواصلات والأتوبيسات الخاصة بالجامعة لنقل الطلاب ذهابا وعودة.

من جانبه، قال الدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر إن أسرة طلاب من أجل مصر قامت منذ الصباح الباكر بالتنظيم والتنسيق مع الطلاب الراغبين في الإدلاء بأصواتهم من غير المقيمين بالمحافظة والوافدين الى الجامعه من المحافظات المختلفة والمدن البعيدة.

وداع غالب جميع الطلاب المغتربين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا يستحق المشاركة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.