السوبر كشف عورات الكرة المصرية

من المفترض أن السوبر يعني الخلاصة والتميز.. السوبر افضل الاداء الكروي.. السوبر يعني أفضل الأندية..

من المفترض ان السوبر هو عنوان الكرة في كل دولة.. ولكن السوبر المصري كشف عورات ومساوئ الكرة المصرية.. السوبر هذا العام ضم 4 أندية هي الاهلي وفيوتشر وبيراميدز وسيراميكا، والمفروض هم عنوان الكرة المصرية، ولكن بصراحة الفرق الاربعة قدمت اسوأ عروض فنية، وظهروا جميعا بمستوي فني متواضع وكان اداء الفرق الاربعة عشوائيا.. مما قدم صورة سيئة للكرة المصرية..

الاهلي فاز بالسوبر بصعوبة، وليس لأنه الافضل ولكن لأنه اقل اخطاء من الفرق المنافسة "فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا" الصاعدين من دوري الدرجة الثانية منذ سنوات قليلة..

مستوي السوبر المتواضع هو عنوان لعشوائية الكرة المصرية، و عنوان لسوء ادارة اتحاد الكرة ومسابقاته العشوائية..

السوبر كشفت عورات الكرة المصرية من سوء الادارة وسوء المستوي الفني، وسوء مستوي اللاعبين، ولم يظهر اي لاعب بمستوي مميز ، رغم ان مصر مليئة بالمواهب..

بصراحة عندنا مواهب كثيرة، وعندنا اكثر من محمد صلاح ولكن سوء المسابقات المصرية سبب في اهدار المواهب الكروية.. واؤكد ان نجومنا العالميين مثل محمد صلاح والنني ومرموش ومصطفي محمد المتألقين في اكبر دوريات العالم "انجلترا والمانيا وفرنسا" لو ان هذه المواهب مازالت تلعب في الدوري المصري كانوا سيعتزلون مبكرا..

السوبر كشفت عشوائية المدربين وخاصة السويسري كولر مدرب الاهلي الذي يواصل عروضه السيئة ونتائجه المتواضعة وتأكد انه يكسب بالصدفة، ولم يضف هذا المدرب اي لمسة لطريقة لعب الاهلي ولا لتحركات اللاعبين، علي العكس ان مباراتي السوبر التي لعبها الاهلي امام سيراميكا وفيوتشر كشفت ان كل لاعبي الفريق يؤدون بطريقة فردية عشوائية وحسب المزاج والأهواء الشخصية، وان هؤلاء اللاعبين لا يهابون المدرب..

التحكيم المصري كان كالعادة مهزوزا في السوبر، وكشف المباريات ان بعض الحكام يخافون من بعض النجوم والجماهير ، وكانت هناك بعض القرارات التي تقلل من مستوي التحكيم وتسيئ اليه، رغم ان لدينا حكام مصريين مميزين ولكنهم يتاغضون عن بعض الاخطاء ويأخذون بعض القرارات العكسية خوفا من الاعلام والجماهير.. وللاسف ان اتحاد الكرة لا يحمي الحكام من بطش الجماهير والأندية والاعلام.

ومن سلبيات السوبر قيام بعض الجماهير علي السوشيال بتوجية إنتقاد حاد لمصطفي شوبير لخطأه في النهائي، وإنتقاد مستفز للمهاجم الصاعد احمد ياسر ريان هداف سيراميكا الذي سدد الكرة في القائم اثناء انفراده بمرمي بيراميدز الخالي.. لا التمس العذر لشوبير وريان لأنهما بالفعل اخطأوا ولكن هذا حال كرة القدم ، الأخطاء فيها واردة مثل الإجادة والتألق في نفس المباراة والمباريات الاخري..

اخطاء شوبير وريان عادية يرتكبها وارتكبها افضل لاعبي العالم..

واقول للجمهور من حقك انتقاد اي لاعب مخطئ ولكن لا تذبحوا اللاعبين خاصة ان شوبير وريان صاعدين واعدين ومستقبل المنتخب الوطني..

لا اقلل من السوبر واتعمد التركيز علي مساوئه ولكن كانت هناك بعض الايجايبات واهمها المكاسب المالية الكبيرة للكرة المصرية من اقامة السوبر في الامارات الشقيقة، وهذا يرجع للفكر الاستثماري العالي من الشركة المتحدة التي تعاقدت ونظمت ونفذت السوبر بهذا الشكل المشرف، وحققت ارباحا كبيرا لمصر من البطولة..

كان التنظيم رائع من الشركة المتحدة والأشقاء في الامارات، رغم ان الحضور الجماهيري كان اقل، وهذا ليس بسبب سوء التنظيم ولكن بسبب مشاركة 3 فرق ليس لديهم جماهيرية..

وكانت اللجنة المنظمة والأشقاء الامارتين عندهم بعد نظر عندما طلبوا مشاركة الزمالك للإستفادة من جماهيريته لإعطاء السوبر ندية وحيوية اكثر ، ولكن لوائح اتحاد الكرة حالت دون مشاركة الزمالك.. وكان الجمهور الحاضر رائع ومثالي ووجهة مشرفة ولم يخرج عن النص..

الخلاصة ان السوبر هذا العام كان "سوبر الأخطاء " وكشف عورات وسلبيات الكرة المصرية.. ولابد ان يعترف اتحاد الكرة بأخطائه ويعدل من نظام مسابقاته، ويطبق اللوائح علي والمساواة والعدالة علي كل الأندية ويبتعد عن المجاملات والمصالح الشخصية، التي تسببت في تراجع الكرة المصرية، ولا نستطيع منافسة اقل الدول العربية..

واصبح الدوري المصري اقل فنيا بكثير من الدوريات في العراق وليبيا والسودان..

بصراحة هذه الدول لديهم مسابقات محلية افضل من المصرية..

لابد ان يعترف اتحاد الكرة بأخطائه ويصحح أوضاعه من اجل مصلحة الكرة المصرية.. كفانا مجاملات وعشوائية.