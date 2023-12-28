الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 8 بينهم أطفال بعد استهداف قوات الاحتلال منزلا وسط غزة

غزة
غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد ثمانية فلسطينيين بينهم أطفال، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي مقطع فيديو تم نشره على موقع X، يمكن رؤية فرق الهلال الأحمر الفلسطيني وهي تبحث بين الأنقاض وسط النيران بينما يتم إجلاء الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات.

 

بايدن يشعر بالصدمة خلال هجمات

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أشرف القدرة: الواقع فى قطاع غزة مؤلم

 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "شعر بالصدمة" عندما علم بوفاة جوديث وينشتاين، 70 عاما، خلال هجمات حماس في 7 أكتوبر، ويُعتقد أن وينشتاين، وهي مواطنة أمريكية وكندية وإسرائيلية، هي أكبر امرأة بين الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كيبوتس نير عوز أنها "قُتلت في مجزرة" يوم 7 أكتوبر وأن جثتها لا تزال في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان: ويأتي هذا التطور المأساوي عميقا، حيث جاء في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي التي تفيد بأن زوج جوديث المحبوب، جاد حجي، قد قُتل على يد حماس. 

واضاف نحن نحمل أبناء جوديث وجاد الأربعة، وسبعة أحفاد، وأحبائهم الآخرين بالقرب من قلوبنا. لن أنسى أبدًا ما شاركته معي ابنتهما وأفراد عائلات أميركيين آخرين كرهائن في غزة.

ولقد كانوا يعيشون في الجحيم لأسابيع. لا ينبغي لأي عائلة أن تتحمل مثل هذه المحنة. وأؤكد من جديد التعهد الذي قطعناه على أنفسنا لجميع عائلات أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن: أننا لن نتوقف عن العمل على إعادتهم إلى وطنهم.

وأضافت الوزارة أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة.

وقال مسؤول في حماس إن الحركة الفلسطينية "منفتحة على أي أفكار أو مقترحات لوقف كامل ونهائي للعدوان على شعبنا في قطاع غزة".

إسرائيل فلسطين الهلال الأحمر اطفال ثمانية شهداء

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