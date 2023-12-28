"أبوسيف": متحف الثوب الفلسطينى بمدينة رفح تحت الركام الآن

قال الدكتور عاطف أبوسيف، وزير الثقافة الفلسطيني، إن الاحتلال الصهيوني دمر الكثير من المعالم الآثرية التي كانت توجد في غزة، حيث تم القضاء على أبرز المعالم الآثرية الخاص بالتراث الفلسطيني.

تدمير الثقافة الفلسطينية

وأكد الدكتور عاطف أبوسيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أطياف مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم استهداف البنية التحتية الثقافية في مسارح ومراكز ثقافية، إضافة إلى قصف أقدم مبنى بلدية في فلسطين.

وأشار إلى أن متحف الثوب الفلسطيني بمدينة رفح الذي يضم 250 قطعة تطريز تعود لما قبل النكبة تحت الركام الآن، ولهذا الاحتلال الصهيوني يحاول القضاء على الهوية الفلسطينية منذ النشأ بصورة كاملة.

وتابع: "نطالب منظمة اليونسكو، والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية تراث الشعب الفلسطيني الباسل، وأن يكون هناك قرارات مدينة لتلك الأفعال الصهيونية الغاشمة".