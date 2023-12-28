تفاصيل إقالة 3 من قادة أعمال الطيران والدفاع من الهيئة الاستشارية الصينية

أعلنت وسائل إعلام محلية، عن إقالة ثلاثة من كبار قادة أعمال الطيران والدفاع من هيئة استشارية سياسية عليا للحزب الشيوعي الصيني، في أحدث عملية تطهير لشخصيات مرتبطة بالجيش الصيني.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قد ألغى مقاعد ليو شيكوان، رئيس مجموعة صناعات شمال الصين لصناعة الأسلحة؛ وو يان شنغ، رئيس الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي؛ ووانغ تشانغ تشينغ، نائب مدير الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء الجوي (كاسيك) المملوكة للدولة.

يعد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني هو هيئة استشارية حكومية تتكون من مندوبي الحزب الشيوعي الصيني وممثلي المجموعات الصناعية.

أكبر شركة لتصنيع الصواريخ في الصين



وكان ليو في السابق رئيسًا لشركة Casic، وهي شركة مملوكة للدولة وتعد أكبر شركة لتصنيع الصواريخ في الصين. وكانت هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأنه تم القبض عليه في سبتمبر مع مسئولين تنفيذيين آخرين في مجال الدفاع الجوي، لم يتم ذكر أسمائهم في عملية التطهير الأخيرة.

في الأشهر الأخيرة، أشرف شي جين بينج، الزعيم الصيني، على تغيير جذري في المؤسسة العسكرية، ظاهرياً كجزء من حملة مستمرة لمكافحة الكسب غير المشروع، على الرغم من عدم تقديم أي تفسير عادة لعمليات الإقالة، وتدور الشائعات حول الاقتتال الداخلي بين الفصائل أو غير ذلك من الاحتمالات.

وفي أكتوبر الماضي، تمت إقالة وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو بعد سبعة أشهر فقط في المنصب. ولم تتم رؤيته علنًا منذ أواخر أغسطس. وتعتقد المخابرات الأمريكية أنه قيد التحقيق، حسب صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر لم تسمها.

وفي أغسطس، استبدلت بكين اثنين من كبار القادة في القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي، واستبدلتهما بقادة من خارج الوحدة العسكرية الحساسة، التي تشرف على الترسانة النووية الصينية. ويعتقد المحللون أن شي ربما اختار جهات خارجية للإشراف على القوة الصاروخية في محاولة لتفكيك شبكات المحسوبية التي ربما ظهرت في عهد القادة المخلوعين.