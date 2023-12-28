الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل إقالة 3 من قادة أعمال الطيران والدفاع من الهيئة الاستشارية الصينية

الصين
الصين

أعلنت وسائل إعلام محلية، عن إقالة ثلاثة من كبار قادة أعمال الطيران والدفاع من هيئة استشارية سياسية عليا للحزب الشيوعي الصيني، في أحدث عملية تطهير لشخصيات مرتبطة بالجيش الصيني.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قد ألغى مقاعد ليو شيكوان، رئيس مجموعة صناعات شمال الصين لصناعة الأسلحة؛ وو يان شنغ، رئيس الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي؛ ووانغ تشانغ تشينغ، نائب مدير الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء الجوي (كاسيك) المملوكة للدولة.

يعد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني هو هيئة استشارية حكومية تتكون من مندوبي الحزب الشيوعي الصيني وممثلي المجموعات الصناعية.

أكبر شركة لتصنيع الصواريخ في الصين 

txt

رغم تهديدات الصين.. تايوان تجرى انتخابات رئاسية فى 13 يناير المقبل


وكان ليو في السابق رئيسًا لشركة Casic، وهي شركة مملوكة للدولة وتعد أكبر شركة لتصنيع الصواريخ في الصين. وكانت هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأنه تم القبض عليه في سبتمبر مع مسئولين تنفيذيين آخرين في مجال الدفاع الجوي، لم يتم ذكر أسمائهم في عملية التطهير الأخيرة.

في الأشهر الأخيرة، أشرف شي جين بينج، الزعيم الصيني، على تغيير جذري في المؤسسة العسكرية، ظاهرياً كجزء من حملة مستمرة لمكافحة الكسب غير المشروع، على الرغم من عدم تقديم أي تفسير عادة لعمليات الإقالة، وتدور الشائعات حول الاقتتال الداخلي بين الفصائل أو غير ذلك من الاحتمالات. 

وفي أكتوبر الماضي، تمت إقالة وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو بعد سبعة أشهر فقط في المنصب. ولم تتم رؤيته علنًا منذ أواخر أغسطس. وتعتقد المخابرات الأمريكية أنه قيد التحقيق، حسب صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر لم تسمها. 

وفي أغسطس، استبدلت بكين اثنين من كبار القادة في القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي، واستبدلتهما بقادة من خارج الوحدة العسكرية الحساسة، التي تشرف على الترسانة النووية الصينية. ويعتقد المحللون أن شي ربما اختار جهات خارجية للإشراف على القوة الصاروخية في محاولة لتفكيك شبكات المحسوبية التي ربما ظهرت في عهد القادة المخلوعين.

الصين إقالة اعمال الطيران الحزب الشيوعي استشارية

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

وليد توفيق: تركت المدرسة بعمر الـ12 عامًا لمساعدة والدى فى الإنفاق على الأسرة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

فنزويلا تطلق مناورات عسكرية ردا على "تحرك بريطانى" في جويانا

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم