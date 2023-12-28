أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 3130 جنيهًا للجرام

قبل أيام من انتهاء الامتحانات الفصل الدراسي الأول والحصول على إجازة منتصف العام، والتي يرتفع فيها مناسبات الزواج والخطوبة يبحث كثير من الشباب المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب عيار 18.

ونستعرض في تقرير لـ«الدستور» أسعار الذهب اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، ومن ضمن تلك الأسعار سعر الذهب عيار 18، وسعر جرام الذهب عيار 21، وهما الأكثر بيعا وشراء في مصر وعليهم إقبال كبير من العرائس لاقتنائهم.

ونقدم سعر الذهب عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية، وسجل سعر الذهب تراجع في الأسواق ومحلات الصاغة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، مقارنة بحالة الاستقرار التي سجلها أمس.

جرام الذهب عيار 24 الآن

تراجع سعر الذهب عيار 24 الآن، عند 3634.25 جنيه للبيع، و3577.25 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 22 اليوم، وفي هذا الجانب سجل سعر الذهب عيار 22، نحو 3331.5 جنيه للبيع، و3279 جنيه للشراء، سعر جرام الذهب عيار 21 النهارده،

سعر الذهب عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية، كما انخفض سعر الذهب عيار 21، عند 3180 جنيها للبيع، و3130 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 الآن، وفي هذا الصدد، سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم، نحو 2725.75 جنيه للبيع، و2682.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 الآن

شهد سعر الذهب عيار 14 الآن، نحو 2120 جنيها للبيع، و2086.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

وانخفض سعر الذهب عيار 12 الآن، عند 1817.25 جنيه للبيع، و1788.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

فيما سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر عند 25440 جنيها للبيع و25040 جنيها للشراء.