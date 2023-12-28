أبوبكر بعد تعادل فيوتشر مع الأهلى: شكلنا مش حلو.. هقول لجمهور الزمالك إيه دلوقتى؟

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، على انتهاء مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بإستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقين إلى وقت إضافي من 30 دقيقة.

وقال خالد أبو بكر، خلال تقديم برنامجه "كل يوم"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الخميس: "فيوتشر اتعادل مع الأهلي، وهذا أصابني بحالة من الصدمة الكهربائية.. كنت هعمل هيصة، حاجة عجيبة وفي قمة الاستفزاز أن يكون الأهلي متقدم هدفين ثم يتعادل".

وأضاف: "بعد ما الأهلي تقدم بهدفين، كتبت على الفيس بوك، حصولنا على البطولة وأين الزمالك.. طيب دلوقتي نروح إزاي ونكلم جمهور الزمالك نقولهم إيه بعد اللي قولناه اليومين اللي فاتوا.. شكلنا مش حلو.. دا أنا كنت بعد الـ 250 ألف دولار اللي هياخدهم الأهلي وهو راجع من الإمارات".