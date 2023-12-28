تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات من أمام المساكن بالقاهرة

جدّد قاضي المعارضات المختص حبس المتهمين بسرقة السيارات من أمام المساكن بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة سائق، وميكانيكى "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقه بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما “بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة – 2 بطارية سيارة (مجهولتا المصدر) – عدد من الأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى”.

كما اعترفا بارتكاب واقعتي سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.