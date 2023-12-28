بعد شكوى مواطن.. "صحة بنى سويف" تداهم محل مأكولات بمركز إهناسيا

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم الخميس، فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بإهناسيا بالمرور على محل بمركز إهناسيا، بعد شكوى أحد المواطنين والتضرر من المكان لاستخدامه فاترينة يتراكم عليها الدود وتخزين لحوم فاسدة واستخدام زيت مستعمل غير نظيف.

وتبين للفريق، أن المحل يُدار برخصة دائمة صادرة من الوحدة المحلية بإهناسيا، والنظافة العامة للمحل سيئة وجميع الأدوات والأوعية المستخدمة غير نظيفة، والعامل بالمحل لا يحمل شهادة صحية سارية تثبت خلوه من الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الغذاء، وعدم نظافة فاترينة العرض وتراكم الأتربة والرواسب والمواد الدهنية على جوانبها ووجود كسور في زجاج البترينة، ولا يوجد بها دود كما ورد بالشكوى، والعثور على زجاجة زيت واحدة مدون عليها جميع البيانات وداخل تاريخ الصلاحية.

وقام فريق الأغذية بسحب عينتين طعام مطهي وتم إرسالهم للفحص المعملية لبيان صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر جنح صحية لمخالفة المدير المسئول للقرار 96 لسنة 1967 لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، والقرار 97 لسنة 1967 لعدم حملة شهادة صحية سارية، وقرار رئيس الجمهورية 798 لسنة 1957 بشأن الأوعية التي تستعمل في المواد الغذائية.