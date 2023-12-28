الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الجندى" يشيد بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين: الرئيس السيسى وقّر أهل القرآن

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين، قائلا: "أشكر الدولة المصرية على عنايتها بكتاب الله، وأشكر رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظه الله لما أولاه من احترام وتوقير لأهل القرآن".

كما وجه الشكر، ببرنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة دي إم سي، للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي لا يكف عن الإبداع أو الإنشاء لكل ما هو نافع ومفيد في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم والارتقاء بأهل القرآن.

وتابع الجندي: "وزير الأوقاف وجه في كلمته 3 رسائل مهمة أولها تخص تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة، والشكر على رعاية المسابقة، والتي بلغت جوائزها 8 ملايين جنيهات"، لافتا إلى أن الرسالة الثالثة كانت بشأن إقامة المسابقة في العاصمة الإدارية الجديدة بداخل مسجد مصر أكبر مركز إسلامي في قارة إفريقيا.

وأكد خالد الجندي، أن المسابقة أزالت شعور التهميش الذي طالما شعر به أي شيخ يعمل في حقل الدعوة الإسلامية، خلال العصور السابقة، مرددا: أصبح لدينا ضهر يدعم وباب مفتوح للحث على المزيد من الجهد والتطوير.

خالد الجندي القرآن مسابقة القرآن الرئيس السيسي لعلهم يفقهون

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