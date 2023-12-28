وكيل "تعليم جنوب سيناء" يكرم الطلاب الفائزين بدورى مدارس دهب

كرمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، عددا من الطلبة والطالبات المتميزين بمدينة دهب، وحضر محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، حفل تكريم الفائزين بدوري مدارس دهب للمركزين الأول والثاني للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والطالبات الحاصلات على مراكز جمهورية بـ"الكاراتيه".

وكرم وكيل الوزارة، الفرق الفائزة حيث حصل على المركز الأول بالمرحلة الابتدائية مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية والمركز الثاني مدرسة علي بن أبي طالب الرسمية، وحصل على المركز الأول للمرحلة الإعدادية مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المشتركة، والمركز الثاني علي بن أبي طالب الرسمية، وحصل على المركز الأول للمرحلة الثانوية مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية، والمركز الثاني المدرسة الثانوية الفنية الفندقية.

كما كرم وكيل الوزارة، الطالبة منار إبراهيم محمد بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية لفوزها بالمركز الأول على مستوى المحافظة في "الكاراتيه" والطالبة هنا أحمد المتولي أحمد بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بالمركز الثاني على مستوى المحافظة.

كلمة وكيل الوزارة

وخلال كلمته بالحفل أعرب وكيل الوزارة، عن سعادته بمشاركة أبنائه وبناته فوزهم وتميزهم في النشاط الرياضي، موجها الشكر لرئيس المدينة على حضور تكريم أبناء المدينة وتشجيعهم، كما وجه الشكر لرئيس مجلس أمناء المديرية لدور المجلس الفعال بمدارس المحافظة ودعم الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية النشاط الرياضي بجانب باقي الأنشطة كونها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطفل وهو ما يعتمد عليه منهج تطوير التعليم الجديد، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمركز شباب دهب لرعايته الموهوبين من الطلاب والطالبات رياضيا، لافتا لتوجيهات اللواء أ.ح دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكثيف الأنشطة وتجهيز المواهب الفنية والرياضية المتميزة من الطلاب والطالبات بكل مدينة ليشاهدها ويكافئها، مشيرا لمكافأته السخية التي قدمها المحافظ لطلاب وطالبات إدارة رأس سدر التي بلغت 25 ألف جنيه.

وشهد التكريم اللواء عبدالرحمن بهاء الدين رئيس مجلس مدينة دهب ومصطفى كمال زرد رئيس مجلس أمناء المديرية ومجلس أمناء إدارة دهب، ومحمد شقوير مدير الإدارة، وعبدالله وهبة وكيل الإدارة وأنيس نجم مسئول أمن الإدارة وطلاب الفرق الفائزة.